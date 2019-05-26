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22:35   26 Мая 2019
Сирия

Пять сирийцев погибли в ходе обстрела террористами города Скальбия

Пять сирийцев погибли в ходе обстрела террористами города Скальбия

Пять человек погибли и 12 ранены при обстреле террористами города Скальбия в провинции Хама, заявил в воскресенье журналистам глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин, ссылаясь на данные сирийских экстренных служб.

«Днем 26 мая 2019 года боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* с территории зоны деэскалации «Идлиб» пять раз обстреляли населенный пункт Скальбия из реактивных систем залпового огня. В общей сложности террористами выпущено 38 ракет», — уточнил Купчишин.

Он уточнил, что несколько ракет попали в здание больницы.

В воскресенье в Министерстве обороны РФ рассказали, что российские наблюдатели за сутки наблюдали 14 случаев нарушения режима тишины в провинциях Хама и Латакия.

Купчишин отметил, что боевики за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Латакии, город Хама и поселения Айн-эль-Крум и Скальбия в провинции Хама, при этом Скальбию атаковали пять раз.

* Хайат Тахрир аш-Шам (ранее Джебхат ан-Нусра) — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #обстрел #цпвс #скальбия #купчишин

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