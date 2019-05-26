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 СКР возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве

СКР возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве
Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

 Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов закончился в Литве
Пять сирийцев погибли в ходе обстрела террористами города Скальбия

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22:15   26 Мая 2019
Россия

СКР возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве

СКР возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве

Следственный комитет завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника ДПС в Москве. Дело завели по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в столичном управлении СКР.

Известно, что автомобилем управлял мужчина 1992 года рождения.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Москве нарушитель при попытки скрыться от ГИБДД сбил инспектора. Полицейский находится в больнице с переломом голени. Инцидент произошел  Кутузовском проспекте. Правоохранители задержали водителя. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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Автор: Ольга Шпакова
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