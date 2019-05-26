СКР возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве

Следственный комитет завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника ДПС в Москве. Дело завели по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в столичном управлении СКР.

Известно, что автомобилем управлял мужчина 1992 года рождения.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Москве нарушитель при попытки скрыться от ГИБДД сбил инспектора. Полицейский находится в больнице с переломом голени. Инцидент произошел Кутузовском проспекте. Правоохранители задержали водителя. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.