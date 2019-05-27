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11:19   27 Мая 2019
Россия

Медведев поручил проработать реформу психоневрологических интернатов

Медведев поручил проработать реформу психоневрологических интернатов

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил проработать реформу психоневрологических интернатов в России. Соответствующее поручение премьер отдал Минтруду и Минздраву РФ, сообщает 27 мая ТАСС. 

«Проработать вопрос о реформировании работы психоневрологических интернатов», — поручает глава кабмина. 

Главная цель реформы — улучшение условий для граждан с ментальными и психофизическими нарушениями, которые находятся в таких интернатах. 

Кроме того, Минпромторг и Минздрав РФ должны обеспечить мониторинг цен на медицинские комплексы и медицинские изделия, приобретаемые в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 

Медведев поручил проработать реформу психоневрологических интернатов

Другим министерствам поручено проработать вопрос о финансировании системы долговременного ухода за пожилыми после завершения нацпроекта «Демография». Медведев поручил реализовать пилотный проект в шести регионах, а также утвердить модель системы долговременного ухода за гражданами, зависимым от помощи извне. 

Росстату предстоит утвердить методику расчета индекса активного долголетия, учитывая требования Европейской экономической комиссии ООН, а затем опробовать ее на практике. 

Минтруду и Минздраву поручено отобрать лучшие мероприятия, которые выполняются в регионе и приводят к активному долголетию и улучшению качества жизни пожилых людей. Затем их следует разместить на официальном сайте и направить в российские регионы, сказано в поручении. 

Главы региона обязаны утвердить программы по укреплению здоровья и продолжительности жизни пенсионеров. Кроме того, они обязаны привлечь к участию в этих программах муниципальные образования, которые должны вовлечь людей пожилого возраста в досуговую, добровольческую и волонтерскую деятельность. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #реформа

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