Медведев поручил проработать реформу психоневрологических интернатов
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил проработать реформу психоневрологических интернатов в России. Соответствующее поручение премьер отдал Минтруду и Минздраву РФ, сообщает 27 мая ТАСС.
«Проработать вопрос о реформировании работы психоневрологических интернатов», — поручает глава кабмина.
Главная цель реформы — улучшение условий для граждан с ментальными и психофизическими нарушениями, которые находятся в таких интернатах.
Кроме того, Минпромторг и Минздрав РФ должны обеспечить мониторинг цен на медицинские комплексы и медицинские изделия, приобретаемые в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Другим министерствам поручено проработать вопрос о финансировании системы долговременного ухода за пожилыми после завершения нацпроекта «Демография». Медведев поручил реализовать пилотный проект в шести регионах, а также утвердить модель системы долговременного ухода за гражданами, зависимым от помощи извне.
Росстату предстоит утвердить методику расчета индекса активного долголетия, учитывая требования Европейской экономической комиссии ООН, а затем опробовать ее на практике.
Минтруду и Минздраву поручено отобрать лучшие мероприятия, которые выполняются в регионе и приводят к активному долголетию и улучшению качества жизни пожилых людей. Затем их следует разместить на официальном сайте и направить в российские регионы, сказано в поручении.
Главы региона обязаны утвердить программы по укреплению здоровья и продолжительности жизни пенсионеров. Кроме того, они обязаны привлечь к участию в этих программах муниципальные образования, которые должны вовлечь людей пожилого возраста в досуговую, добровольческую и волонтерскую деятельность.