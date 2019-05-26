«Петербург – город перемен!» провел квест в честь Дня города

Активисты молодежного движения «Петербург – город перемен!» в субботу, накануне Дня города провели тематический квест по известным местам Северной столицы.

Идея соревнования была в том, что участники должны стать героями, которые оживят Петербург, сделают энергичным и процветающим, бегая по городу в поисках исторических разгадок и выполняя творческие задания. В квесте участвовали 316 человек, столько лет исполняется Санкт-Петербургу.

«Мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в нашем квесте. Невзирая на дождь место регистрации — Центр позитивных перемен — было переполнено людьми с горящими глазами. Мы вместе организованными ручейками передвигались по разным локациям, наполняя город живой энергией», — рассказал сопредседатель движения Никита Донцов.

Одна из участниц состязания поделилась мнением, что это был лучший городской квест в ее жизни. Она отметила, что конкурс был хорошо спланирован, и поблагодарила организаторов.

Другая участница также сообщила о потрясающих ощущениях от квеста. По ее словам, участвовать было легко даже с ребенком.