«Петербург – город перемен!» провел квест в честь Дня города
Активисты молодежного движения «Петербург – город перемен!» в субботу, накануне Дня города провели тематический квест по известным местам Северной столицы.
Идея соревнования была в том, что участники должны стать героями, которые оживят Петербург, сделают энергичным и процветающим, бегая по городу в поисках исторических разгадок и выполняя творческие задания. В квесте участвовали 316 человек, столько лет исполняется Санкт-Петербургу.
«Мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в нашем квесте. Невзирая на дождь место регистрации — Центр позитивных перемен — было переполнено людьми с горящими глазами. Мы вместе организованными ручейками передвигались по разным локациям, наполняя город живой энергией», — рассказал сопредседатель движения Никита Донцов.
Одна из участниц состязания поделилась мнением, что это был лучший городской квест в ее жизни. Она отметила, что конкурс был хорошо спланирован, и поблагодарила организаторов.
Другая участница также сообщила о потрясающих ощущениях от квеста. По ее словам, участвовать было легко даже с ребенком.
«Здорово, что есть возможность провести активно выходной день. Я был рад увидеть такое большое количество игроков, которые шевелили мозгами и ногами!» — заявил Артур Дубо, победитель квеста, которому вручили главный приз — самокат.