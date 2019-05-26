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21:45   26 Мая 2019
Россия

Медведев подвел итоги праймериз ЕР

Медведев подвел итоги праймериз ЕР

Электронное голосование на праймериз «Единой России» стало обкаткой новых технологий, которые в дальнейшем можно задействовать на выборах других уровней, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, подводя итоги единого дня предварительного голосования.

Также он отметил, что примерно 40 % кандидатов младше 35 лет, а это свидетельствует, что партия обновляется.

Глава правительства добавил, что это крайне значимый фактор для того, чтобы «партия занимала устойчивое положение в политической жизни нашей страны».

«А мы все этого хотим», — отметил он.

Медведев поблагодарил всех, кто помогал подготовить праймериз, и сказал, что участие в них — это «испытание на прочность» для кандидатов, демонстрация политических навыков и способности объяснять позицию партии, отстаивать точку зрения, которая выражает интересы россиян.

Напомним, в воскресенье состоялся единый день предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы.

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Автор: Мария Милкевич
#медведев #праймериз #единая россия

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