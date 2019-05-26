Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Пешеходный стеклянный мост в центре Киева дал трещину через сутки после открытия, рассказал мэр города Виталий Кличко.

Накануне киевский градоначальник поучаствовал в церемонии открытия пешеходного моста, соединившего «Владимирскую горку» с аркой Дружбы народов.

Элементы моста выполнены из больших стеклянных панелей, через которые можно увидеть автотрассу, пролегающую под мостом. В воскресенье на двух стеклянных панелях были обнаружены трещины. Мост оцепили, людей оттуда эвакуировали.

Кличко возмутился инцидентом и заявил в Facebook, что в качестве основной версии случившегося он рассматривает акт вандализма.