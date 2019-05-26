Партия Марин Ле Пен вышла вперед на выборах в ЕП во Франции

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» обогнала конкурентов на выборах в Европарламент во Франции, получив 24,2 % голосов, на втором месте разместилась президентская «Вперед, республика» с 22,4 %, согласно данным exit poll Elabe.

На предыдущих выборах в ЕП в 2014 году партия Ле Пен, носившая тогда название «Национальный фронт», также лидировала с 24,85 % голосов.

Избирательные участки во Франции закрыли свои двери в 20.00 (21.00 по Москве).

Во главе списка «Вперед, республика» находится Натали Луазо, экс-министр по европейским делам при французском внешнеполитическом ведомстве. Первую позицию в списке «Национального объединения» занимает 23-летний Жордан Барделла.