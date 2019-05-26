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СКР возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве
Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

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 Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов закончился в Литве
Пять сирийцев погибли в ходе обстрела террористами города Скальбия

Пять сирийцев погибли в ходе обстрела террористами города Скальбия

 Партия Марин Ле Пен вышла вперед на выборах в ЕП во Франции

Партия Марин Ле Пен вышла вперед на выборах в ЕП во Франции
21:31   26 Мая 2019
Весь мир

Партия Марин Ле Пен вышла вперед на выборах в ЕП во Франции

Партия Марин Ле Пен вышла вперед на выборах в ЕП во Франции

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» обогнала конкурентов на выборах в Европарламент во Франции, получив 24,2 % голосов, на втором месте разместилась президентская «Вперед, республика» с 22,4 %, согласно данным exit poll Elabe.

На предыдущих выборах в ЕП в 2014 году партия Ле Пен, носившая тогда название «Национальный фронт», также лидировала с 24,85 % голосов.

Избирательные участки во Франции закрыли свои двери в 20.00 (21.00 по Москве).

Во главе списка «Вперед, республика» находится Натали Луазо, экс-министр по европейским делам при французском внешнеполитическом ведомстве. Первую позицию в списке «Национального объединения» занимает 23-летний Жордан Барделла.

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Автор: Мария Милкевич
#франция #выборы #европарламент #ле пен

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