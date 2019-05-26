Вооруженное нападение на католическую церковь произошло в Буркина-Фасо

Вооруженные люди напали на католическую церковь на севере Буркина-Фасо. Жертвами происшествия стали четверо католиков, еще двое получили тяжелые ранения, сообщили на местной радиостанции RFI. Атака на церковь произошла 26 мая.

Как сообщают СМИ, 12 человек на мотоциклах напали на часовню. По данным Agence d'information du Burkina, в ходе нападения погибли девять человек, в том числе четыре католика.

За этот месяц уже совершены четыре подобные атаки. В результате нападений погибли около 20 христиан-католиков.

14 мая на севере Буркина-Фасо четыре католика погибли во время шествия со статуей Девы Марии при нападении боевиков на коммуну Зимтенга.