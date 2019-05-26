Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча

Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча

 СКР возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве

СКР возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве
Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

 Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов закончился в Литве
Пять сирийцев погибли в ходе обстрела террористами города Скальбия

Пять сирийцев погибли в ходе обстрела террористами города Скальбия

 Партия Марин Ле Пен вышла вперед на выборах в ЕП во Франции

Партия Марин Ле Пен вышла вперед на выборах в ЕП во Франции
Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча

Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча

 СКР возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве

СКР возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве
Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

 Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов закончился в Литве
Пять сирийцев погибли в ходе обстрела террористами города Скальбия

Пять сирийцев погибли в ходе обстрела террористами города Скальбия

 Партия Марин Ле Пен вышла вперед на выборах в ЕП во Франции

Партия Марин Ле Пен вышла вперед на выборах в ЕП во Франции
21:24   26 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов и выборы депутатов Европарламента закончились в 20.00 воскресенья в Литве.

«Согласно предварительным данным, в воскресенье проголосовали 42,69 % избирателей. С учетом досрочно проголосовавших 10,74% суммарная явка составляет 53,43 %», — рассказала прессе председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьешайтите.

Она добавила, что крупных нарушений выборного процесса не отмечено.

«Поступило около 60 сигналов с подозрением на агитацию, которая в день выборов запрещена, в том числе в социальных сетях. На сигналы оперативно отреагировали», — отметила она.

Информация об итогах голосования будет появляться на сайте Главизбиркома.

По словам Матьешайтите, первым делом будут подсчитывать и публиковать данные о президентских выборах и только после полуночи — сведения о голосовании за депутатов ЕП.

Напомним, кандидаты на должность главы государства — 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Эксперты считают, что их шансы приблизительно одинаковы. Действующий лидер страны Даля Грибаускайте занимает президентский пост  уже два срока подряд и на третий претендовать не может.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#выборы #европарламент #литва

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...