Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов и выборы депутатов Европарламента закончились в 20.00 воскресенья в Литве.

«Согласно предварительным данным, в воскресенье проголосовали 42,69 % избирателей. С учетом досрочно проголосовавших 10,74% суммарная явка составляет 53,43 %», — рассказала прессе председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьешайтите.

Она добавила, что крупных нарушений выборного процесса не отмечено.

«Поступило около 60 сигналов с подозрением на агитацию, которая в день выборов запрещена, в том числе в социальных сетях. На сигналы оперативно отреагировали», — отметила она.

Информация об итогах голосования будет появляться на сайте Главизбиркома.

По словам Матьешайтите, первым делом будут подсчитывать и публиковать данные о президентских выборах и только после полуночи — сведения о голосовании за депутатов ЕП.

Напомним, кандидаты на должность главы государства — 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Эксперты считают, что их шансы приблизительно одинаковы. Действующий лидер страны Даля Грибаускайте занимает президентский пост уже два срока подряд и на третий претендовать не может.