Самолет из Китая сделал аварийную посадку в аэропорту Пулково

Пассажирский самолет Пекин — Петербург сел в петербургском аэропорту после отказа одного двигателя. Об этом сообщила служба аэропорта по связям с общественностью.

Экипаж самолета запросил аварийную посадку при подходе на посадку в аэропорт Пулково. В аэропорт прибыла аварийно-спасательная команда. Самолет благополучно сел. Сейчас он находится на месте стоянки.

Ранее сообщалось, что в Пулково прилетевшая с Туниса пенсионерка упала с трапа самолета. Ее положили в больницу в тяжелом состоянии с сотрясением. Сообщалось, что трап был исправен и другие пассажиры не пострадали.