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20:51   26 Мая 2019
Россия

Самолет из Китая сделал аварийную посадку в аэропорту Пулково

Самолет из Китая сделал аварийную посадку в аэропорту Пулково

Пассажирский самолет Пекин — Петербург сел в петербургском аэропорту после отказа одного двигателя. Об этом сообщила служба аэропорта по связям с общественностью.

Экипаж самолета запросил аварийную посадку при подходе на посадку в аэропорт Пулково. В аэропорт прибыла аварийно-спасательная команда. Самолет благополучно сел. Сейчас он находится на месте стоянки.

Ранее сообщалось, что в Пулково прилетевшая с Туниса пенсионерка упала с трапа самолета. Ее положили в больницу в тяжелом состоянии с сотрясением. Сообщалось, что трап был исправен и другие пассажиры не пострадали.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #петербург #аэропорт #пулково #пекин

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