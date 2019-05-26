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Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

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Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

 Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции

Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции
20:29   26 Мая 2019
Весь мир

Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

Христианско-демократический союз, правящий в стране, лидирует на выборах в Европарламент в ФРГ: за ними следуют социал-демократы и «зеленые», говорят результаты exit polls. ОБ этом сообщают РИА Новости со ссылкой на канал N24.

По предварительным результатам, партия Меркель и ее баварские соратники из Христианско-социального союза получает 26% голосов. «Зеленые» взяли 22%, Социал-демократическая партия Германии — 15,5%. Правые евроскептики из «Альтернативы для Германии» получили 10,5%. «Левые» и либеральная Свободная демократическая партия имеют по 5,5%.

Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

Пять лет назад ХДС получили 35%, социал-демократы — 27%, «Зеленые» — 11%, «Альтернатива для Германии» и «Левые» взяли по 7%, еще 3,5% граждан голосовали за либералов.

Выборы в Европарламент начались 23 мая в Великобритании и Нидерландах. 24 мая выборы прошли в Ирландии и Чехии, а 25 мая проголосовали на Мальте, в Латвии и Словакии. Сегодня голосуют все остальные страны Евросоюза: в Греции побеждают консерваторы с отрывом в 6% от умеренных левых из правящей партии «СИРИЗА».

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Автор: Александра Леснова
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