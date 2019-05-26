Водитель сбил полицейского в Москве при попытке скрыться

Сбитый инспектор ГИБДД госпитализирован с переломом голени, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел 26 мая на Кутузовском проспекте. Сотрудники ГИБДД остановили Toyota Land Cruiser 200, водитель при предъявлении прав повел себя неадекватно и захотел скрыться.

Полицейские организовали погоню, чтобы задержать нарушителя. Он затормозил на красный свет и сбил полицейского, резко тронувшись с места.

Правоохранителям удалось задержать водителя. Он был доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

В марте сотрудник ГИБДД скончался на месте оформления аварии. Он с напарником находился в служебной машине и оформлял документы, когда в них съехала иномарка. Оба полицейских получили тяжелые травмы, один из них умер.