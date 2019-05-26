Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самолет из Китая сделал аварийную посадку в аэропорту Пулково

Самолет из Китая сделал аварийную посадку в аэропорту Пулково

 Водитель сбил полицейского в Москве при попытке скрыться

Водитель сбил полицейского в Москве при попытке скрыться
Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов закончился в Литве

 Министра в Грузии сняли с поста из-за детей с флагами РФ

Министра в Грузии сняли с поста из-за детей с флагами РФ
Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

 Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции

Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции
Самолет из Китая сделал аварийную посадку в аэропорту Пулково

Самолет из Китая сделал аварийную посадку в аэропорту Пулково

 Водитель сбил полицейского в Москве при попытке скрыться

Водитель сбил полицейского в Москве при попытке скрыться
Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов закончился в Литве

 Министра в Грузии сняли с поста из-за детей с флагами РФ

Министра в Грузии сняли с поста из-за детей с флагами РФ
Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

 Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции

Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции
20:26   26 Мая 2019
Россия

Водитель сбил полицейского в Москве при попытке скрыться

Водитель сбил полицейского в Москве при попытке скрыться

Сбитый инспектор ГИБДД госпитализирован с переломом голени, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел 26 мая на Кутузовском проспекте. Сотрудники ГИБДД остановили Toyota Land Cruiser 200, водитель при предъявлении прав повел себя неадекватно и захотел скрыться.

Полицейские организовали погоню, чтобы задержать нарушителя. Он затормозил на красный свет и сбил полицейского, резко тронувшись с места.

Правоохранителям удалось задержать водителя. Он был доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

В марте сотрудник ГИБДД скончался на месте оформления аварии. Он с напарником находился в служебной машине и оформлял документы, когда в них съехала иномарка. Оба полицейских получили тяжелые травмы, один из них умер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #дтп #происшествия #гибдд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...