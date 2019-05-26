Сборная России взяла бронзу на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России заняли третье место на чемпионате мира в Словакии: команду Чехии россияне обыграли по буллитам и завоевали бронзу. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч завершился со счетом 3:2, отличились игроки Михаил Григоренко и Артем Анисимов. Шайбу россиянам забросили Михал Ржепик и Доминик Кубалик. В дополнительное время команды голов не забили.

Пятый раз за всю историю существования чемпионата сборная России заняла третье место. После матча России и Чехии в финале чемпионата сыграют сборные Канады и Финляндии.

Напомним, недавно президент Владимир Путин поделился секретом успеха своей хоккейной команды, которая обыграла противника со счетом 14:7. Он сообщил, что итог матча определил профессионализм хоккеистов, вышедших вместе с главой государства на лед.