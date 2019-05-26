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19:59   26 Мая 2019
Россия

Сборная России взяла бронзу на чемпионате мира по хоккею

Сборная России взяла бронзу на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России  заняли третье место на чемпионате мира в Словакии: команду Чехии россияне обыграли по буллитам и завоевали бронзу. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч завершился со счетом 3:2, отличились игроки Михаил Григоренко и Артем Анисимов. Шайбу россиянам забросили Михал Ржепик и Доминик Кубалик. В дополнительное время команды голов не забили.

Сборная России взяла бронзу на чемпионате мира по хоккею

Пятый раз за всю историю существования чемпионата сборная России заняла третье место. После матча России и Чехии в финале чемпионата сыграют сборные Канады и Финляндии.

Напомним, недавно президент Владимир Путин поделился секретом успеха своей хоккейной команды, которая обыграла противника со счетом 14:7. Он сообщил, что итог матча определил профессионализм хоккеистов, вышедших вместе с главой государства на лед.

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Автор: Александра Леснова
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