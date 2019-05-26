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Самолет из Китая сделал аварийную посадку в аэропорту Пулково

Самолет из Китая сделал аварийную посадку в аэропорту Пулково

 Водитель сбил полицейского в Москве при попытке скрыться

Водитель сбил полицейского в Москве при попытке скрыться
Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов закончился в Литве

 Министра в Грузии сняли с поста из-за детей с флагами РФ

Министра в Грузии сняли с поста из-за детей с флагами РФ
Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

Партия Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии

 Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции

Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции
20:02   26 Мая 2019
Россия

Движение «Петербург – город перемен!» поучаствовало в велопараде ко Дню города

Движение «Петербург – город перемен!» поучаствовало в велопараде ко Дню города

Посвященный Дню города «Большой велопарад 2019» состоялся в Петербурге 26 мая. Около 20 тысяч участников проехали по Невскому проспекту и набережным и финишировали в Парке 300-летия. Маршрут составил 17 километров.

Движение «Петербург – город перемен!» поучаствовало в велопараде ко Дню города

Движение «Петербург – город перемен!» выступает за спортивные инициативы и само является организатором разных оздоровительных мероприятий. В воскресенье активисты оценили возможность сменить автомобили на велосипеды и посетили велопарад, отмечается в пресс-релизе движения.

Движение «Петербург – город перемен!» поучаствовало в велопараде ко Дню города

Одна из активистов Виктория Кузина рассказала, что ее впечатлила масштабность мероприятия - весь Невский проспект до горизонта был заполнен велосипедами. Она также отметила, что среди участников были люди разных возрастов, которые в ходе заезда относились к друг другу с уважением и корректностью.

Движение «Петербург – город перемен!» поучаствовало в велопараде ко Дню города

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Автор: Ольга Шпакова
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