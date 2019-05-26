Движение «Петербург – город перемен!» поучаствовало в велопараде ко Дню города

Посвященный Дню города «Большой велопарад 2019» состоялся в Петербурге 26 мая. Около 20 тысяч участников проехали по Невскому проспекту и набережным и финишировали в Парке 300-летия. Маршрут составил 17 километров.

Движение «Петербург – город перемен!» выступает за спортивные инициативы и само является организатором разных оздоровительных мероприятий. В воскресенье активисты оценили возможность сменить автомобили на велосипеды и посетили велопарад, отмечается в пресс-релизе движения.

Одна из активистов Виктория Кузина рассказала, что ее впечатлила масштабность мероприятия - весь Невский проспект до горизонта был заполнен велосипедами. Она также отметила, что среди участников были люди разных возрастов, которые в ходе заезда относились к друг другу с уважением и корректностью.