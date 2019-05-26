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Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции

Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции

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19:40   26 Мая 2019
Весь мир

Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции

Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции

Консервативная партия правого толка «Новая демократия» лидирует в Греции на выборах в Европарламент с 30,5% голосов, правящая «СИРИЗА» набирает 24%: разрыв растет дальше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные второго exit poll на выходе с избирательных участков.

«До окончания голосования разрыв может вырасти до 7,5–8 процентных пунктов», — сообщил источник агентства.

За двумя лидерами следуют умеренные левые из «Движения перемен КИНАЛ»: они набрали 7%. У Компартии Греции — 6,5%, столько же у «Золотой зари» — праворадикальной партии, придерживающейся националистических и евроскептических позиций. Напомним, обязательный минимальный порог для прохождения в парламент ЕС составляет от 2% до 5% голосов. 

Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции

Выборы в Европарламент начались 23 мая в Великобритании и Нидерландах. Результаты предварительных опросов среди голландцев показали популярность консервативно-либеральной «Народной партии за свободу и демократию» и альянс правых сил «Форум за демократию».

24 мая выборы прошли в Ирландии и Чехии, а 25 мая проголосовали на Мальте, в Латвии и Словакии. Большинство стран Евросоюза голосует в воскресенье 26 мая.

Партия «Новая демократия» лидирует на выборах в ЕП в Греции

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Автор: Александра Леснова
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