Один человек погиб в результате землетрясения в Перу, 11 пострадали
В результате восьмибалльного землетрясения в Перу один человек погиб и 11 получили травмы, проинформировал Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (COEN). Отмечается, что к настоящему времени Центр располагает такими данными.
Сильное землетрясение повредило многие здания, непригодными для жизни уже признали 55 зданий. Также сообщалось о случаях отключения света в некоторых районах.
Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах к юго-востоку от района Лагунас. Отмечалось, что подземные толчки ощущались в разных районах страны, в том числе с столичной Лиме.
#COENInforma Hasta el momento se reporta 1 persona fallecida, 11 personas heridas, 53 familias damnificadas; 48 familias afectadas y 55 viviendas inhabitables; 48 viviendas afectadas. #EstamosJuntosEnEsto (1/2) pic.twitter.com/vpVYDpkHUl— COEN Perú (@COENPeru) May 26, 2019