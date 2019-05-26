Один человек погиб в результате землетрясения в Перу, 11 пострадали

В результате восьмибалльного землетрясения в Перу один человек погиб и 11 получили травмы, проинформировал Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (COEN). Отмечается, что к настоящему времени Центр располагает такими данными.

Сильное землетрясение повредило многие здания, непригодными для жизни уже признали 55 зданий. Также сообщалось о случаях отключения света в некоторых районах.

Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах к юго-востоку от района Лагунас. Отмечалось, что подземные толчки ощущались в разных районах страны, в том числе с столичной Лиме.