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Сведения об избиении заключенного в ярославском СИЗО опровергли

Сведения об избиении заключенного в ярославском СИЗО опровергли

 Общественная палата заявила, что у Беглова на выборах нет оппонентов

Общественная палата заявила, что у Беглова на выборах нет оппонентов
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 Один человек погиб в результате землетрясения в Перу, 11 пострадали

Один человек погиб в результате землетрясения в Перу, 11 пострадали
19:30   26 Мая 2019
Весь мир

Один человек погиб в результате землетрясения в Перу, 11 пострадали

Один человек погиб в результате землетрясения в Перу, 11 пострадали

В результате восьмибалльного землетрясения в Перу один человек погиб и 11 получили травмы, проинформировал Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (COEN). Отмечается, что к настоящему времени Центр располагает такими данными.

Сильное землетрясение повредило многие здания, непригодными для жизни уже признали 55 зданий. Также сообщалось о случаях отключения света в некоторых районах.

Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах к юго-востоку от района Лагунас. Отмечалось, что подземные толчки ощущались в разных районах страны, в том числе с столичной Лиме.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #весь мир #землетрясение #перу

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