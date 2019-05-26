Сведения об избиении заключенного в ярославском СИЗО опровергли

Осужденный мужчина, скончавшийся в ярославской больнице, не был избит. Он попал в медицинское учреждение из СИЗО после попытки совершить суицид, указывается на сайте УФСИН по Ярославской области.

Отмечается, что появившиеся в интернете сведения о якобы избиении осужденного в ярославском СИЗО №1 не соответствуют действительности. Осужденный совершил попытку суицида и попал в больницу. Инцидент произошел 28 апреля.

В пресс-службе ярославского УФСИН отметили, что следов пыток и насилия на теле мужчины не нашли. По факту происшествия была инициирована служебная проверка, материалы направлены в следственные органы.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после смерти осужденного из ярославского СИЗО № 1.