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18:47   26 Мая 2019
Россия

Общественная палата заявила, что у Беглова на выборах нет оппонентов

Общественная палата заявила, что у Беглова на выборах нет оппонентов

Глава комиссии Общественной палаты по делам ветеранов уверена, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов зарекомендовал себя перед выборами с лучшей стороны и решил многие проблемы города. Об этом сообщают Невские Новости.

«Он выдвинулся и правильно сделал. Я этому рада, потому что надо ставить точки. Что касается кандидатуры Беглова, думаю, эту кандидатуру очень многие уже поддерживают, потому что за это время он показал, что знает проблемы города. И самое главное – решает любыми способами», – заявила Косткина.

Общественная палата заявила, что у Беглова на выборах нет оппонентов

Сам Беглов рассказал, что своей работой отдает долг «любимому городу», в котором проживает он и его семья. Напомним, накануне во время рабочего визита в Курортный район врио сообщил, что намерен баллотироваться на губернаторские выборы в Северной столице. Ранее в ОП попросили градоначальника выдвинуться в губернаторы города.

«Независимо от возраста и социального положения, мы любим наш город. Любовь к Петербургу дает нам силы. Но приходит время, когда и нам нужно отдать городу долг, сделать что-то важное для него. Мы с командой проанализировали все сложные точки. Мы разработали реальный план и стратегию развития Петербурга», – написал Беглов на своей странице ВКонтакте.

Косткина уверена, что реальных конкурентов на этих выборах у врио губернатора нет: никто из оппонентов Беглова не сделал конкретных заявлений. Сама глава комитета считает, что не стоит менять градоначальника, к которому горожане уже привыкли, но подчеркивает, что выбор лежит на петербуржцах. 

Общественная палата заявила, что у Беглова на выборах нет оппонентов

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Автор: Тимофей Булочкин
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