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18:20   26 Мая 2019
Весь мир

Количество преступлений против евреев существенно возросло в Германии

Количество преступлений против евреев существенно возросло в Германии

Уполномоченный германского правительства по антисемитизму Феликс Кляйн заявил о росте преступности против евреев и посоветовал им временно перестать носить кипы. Об этом сообщает RT.

«Я не могу советовать евреям сейчас носить кипы повсюду в Германии», – сообщил Кляйн.

За 2018 год число преступлений на почве антисемитизма возросло в стране до 1,8 тысяч инцидентов. Кляйн объясняет это «растущими общественными несдержанностью и огрубением» — отмечается, что виновниками почти 90% нарушений стали правые радикалы.

Количество преступлений против евреев существенно возросло в Германии

Нарушители закона есть и среди местных мусульман: сообщается, что некоторые телеканалы намеренно формируют у мусульманских зрителей негативный образ евреев и Израиля.  

Министр внутренних дел Баварии не согласился с Кляйном и призвал желающих евреев выражать свои религиозные предпочтения в соответствии со свободой вероисповедания, гарантируемой законом, и носить кипы в любых публичных местах.      

«Если мы дадим слабину перед ненавистью к евреям, мы предоставим пространство правому мировоззрению», – заявил баварский политик.

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Автор: Александра Леснова
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