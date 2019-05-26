Эксперт объяснил военно-политический интерес США к нефтяным месторождениям за Евфратом

Сирийский топливный кризис связан с нелегальной добычей нефти с территорий, которые не находятся под контролем Дамаска. Высокие цены на топливо породили топливный кризис, который вызвал рост цен на продукты, усложнив жизнь мирным жителям.

От кризиса страдают именно те районы, где недостатка в топливе никогда не было - жители бунтуют и требуют от проамериканской коалиции «Демократических сил Сирии» (SDF) прекратить нелегальный вывоз нефти.

Cитуация складывалась постепенно. Боевики запрещенного в РФ «Исламского государства», контролировавшие добычу нефти на востоке Сирии, по очень низким ценам экспортировали нефть в Турцию, где она перекачивалась на американские танкеры. На фоне общего хаоса никто не обратил на это внимание.

Нелегальный вывоз нефти с сирийской территории происходил во время всей войны, сказал военный эксперт, главред аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, пишет ФАН.

Сейчас Штаты продолжают удерживать левобережье Евфрата, в том числе и из-за нефти. После уничтожения «халифата» транспортировку нефти с восточного берега Евфрата пытались наладить на территорию, контролируемую Асадом, но американцы всячески мешают реализации этой схемы, отметил Рожин.

Курды и американцы вывозят и продают столько нефти, сколько получается, и прибыль забирают себе. Рожин отметил, что курдские вожди берут с этой торговли маржу. Пока у них не отберут нефть, они будут забирать прибыль и использовать ее как рычаг давления на Дамаск.

У Штатов там военно-политический интерес, ведь нужно финансировать сирийский проект, и продаваемая на черном рынке нефть покрывает их расходы, подытожил глава «Кассада».