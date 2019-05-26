Министра в Грузии сняли с поста из-за детей с флагами РФ

Главу министерства образования Аджарии Ингу Шамилишвили сняли с должности после демонстрации флагов РФ российским детским ансамблем на Международном фольклорном фестивале в Батуми. Об этом сообщает РИА Новости.

Фестиваль был приурочен ко Дню независимости Грузии 26 мая. Сообщается, что участники детского ансамбля из Ростова на традиционном шествии во время открытия церемонии прошли с российским флагом: это вызвало волну возмущения в соцсетях.

«В первую очередь, хочу поздравить всех с сегодняшним днем. Наши предки боролись за этот день, однако мы вновь продолжаем борьбу за свободу и сегодня. Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности возлагается на министра образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили смещена с должности», — отреагировала на ситуацию глава правительства автономной республики Торнике Рижвадзе

Напомним, накануне в Грузии задержали россиянина и передали под юрисдикцию США. В Администрации президента РФ обеспокоены практикой применения американских законов в Грузии и пообещали следить за судьбой россиянина.