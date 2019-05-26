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 Два человека погибли в Болгарии в результате крушения небольшого самолета

Два человека погибли в Болгарии в результате крушения небольшого самолета
16:57   26 Мая 2019
Весь мир

Два человека погибли в Болгарии в результате крушения небольшого самолета

Два человека погибли в Болгарии в результате крушения небольшого самолета

Небольшой самолет потерпел крушение в Болгарии в городе Ихтиман в Софийской области. В результате авиакатастрофы погибли мужчина и женщина, пишет информационный портал Novinite.

Известно, что мужчина находился за штурвалом самолета, а женщина была пассажиром.

Сообщения о крушении начали поступать примерно в 11.30 утра. На место ЧП выехали две кареты скорой помощи. Медики констатировали, что оба тела сгорели.

На данный момент на месте трагедии работают бригады пожарных, полицейских, а также следственная группа по безопасности министерства транспорта.

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Автор: Виктория Разумовская
#германия #самолет #крушение #общество

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