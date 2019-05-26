Два человека погибли в Болгарии в результате крушения небольшого самолета
Небольшой самолет потерпел крушение в Болгарии в городе Ихтиман в Софийской области. В результате авиакатастрофы погибли мужчина и женщина, пишет информационный портал Novinite.
Известно, что мужчина находился за штурвалом самолета, а женщина была пассажиром.
Сообщения о крушении начали поступать примерно в 11.30 утра. На место ЧП выехали две кареты скорой помощи. Медики констатировали, что оба тела сгорели.
На данный момент на месте трагедии работают бригады пожарных, полицейских, а также следственная группа по безопасности министерства транспорта.