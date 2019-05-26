Стычки между «желтыми жилетами» и полицией произошли в Брюсселе

Небольшие столкновения произошли 26 мая в районе брюссельского Северного вокзала между сотрудниками правоохранительных органов и людьми, посетившими несогласованный митинг.

Акцию протеста посетили несколько сотен человек, полиция вытеснила их c площади перед вокзалом в связи с тем, что собрание не было утверждено местными властями.

На видео сотрудники полиции в касках и шлемах окружили демонстрантов и вытеснили их на другую улицу. Как отмечают местные СМИ, некоторым демонстрантам удалось вырваться за оцепление. Они идут к центру, сопровождаемые колонной сотрудников полиции.

Данных о задержанных или пострадавших пока не сообщается.