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Стычки между «желтыми жилетами» и полицией произошли в Брюсселе

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16:47   26 Мая 2019
Весь мир

Стычки между «желтыми жилетами» и полицией произошли в Брюсселе

Стычки между «желтыми жилетами» и полицией произошли в Брюсселе

Небольшие столкновения произошли 26 мая в районе брюссельского Северного вокзала между сотрудниками правоохранительных органов и людьми, посетившими несогласованный митинг. 

Акцию протеста посетили несколько сотен человек, полиция вытеснила их c площади перед вокзалом в связи с тем, что собрание не было утверждено местными властями.

На видео сотрудники полиции в касках и шлемах окружили демонстрантов и вытеснили их на другую улицу. Как отмечают местные СМИ, некоторым демонстрантам удалось вырваться за оцепление. Они идут к центру, сопровождаемые колонной сотрудников полиции. 

Данных о задержанных или пострадавших пока не сообщается.

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Автор: Ольга Шпакова
#бельгия #брюссель #полиция #желтые жилеты

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