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 Симоньян считает Ассанжа величайшим журналистом эпохи

Симоньян считает Ассанжа величайшим журналистом эпохи
16:24   26 Мая 2019
Весь мир

Симоньян считает Ассанжа величайшим журналистом эпохи

Симоньян считает Ассанжа величайшим журналистом эпохи

Главред МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян назвала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа величайшим журналистом современности. Речь об этом зашла в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». 

«Я считаю, что Ассанж – человек, который точно войдет в историю, если мир еще хоть немножко будет развиваться так, как мы привыкли», — сказала она. 

По словам журналиста, Ассанж изменил мир к лучшему, вытащив наружу правду. Он сделал то, что обязана делать журналистика, в чем ее истинное предназначение.

Напомним, с 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Несколько недель назад власти Эквадора отказали ему в политическом убежище из-за «неуважительного и агрессивного поведения» и нарушений международных договоров. 11 апреля его арестовала британская полиция.

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Автор: Виктория Разумовская
#журналистика #wikileaks #ассанж #симоньян

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