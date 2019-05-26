Симоньян считает Ассанжа величайшим журналистом эпохи

Главред МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян назвала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа величайшим журналистом современности. Речь об этом зашла в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Я считаю, что Ассанж – человек, который точно войдет в историю, если мир еще хоть немножко будет развиваться так, как мы привыкли», — сказала она.

По словам журналиста, Ассанж изменил мир к лучшему, вытащив наружу правду. Он сделал то, что обязана делать журналистика, в чем ее истинное предназначение.

Напомним, с 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Несколько недель назад власти Эквадора отказали ему в политическом убежище из-за «неуважительного и агрессивного поведения» и нарушений международных договоров. 11 апреля его арестовала британская полиция.