Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ начал действовать в воскресенье 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, сначала будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума, потом будет проводиться индексация. В пересчет войдет индексация пенсий, начавшаяся 1 января 2019 года. После каждой индексации пенсионер будет получать выплаты выше прожиточного минимума. Таким же образом будут проиндексированы пенсии, составляющие ниже прожиточного минимума.

Напомним, закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума подписал президент РФ Владимир Путин в апреле. Такое решение глава страны принял из-за жалоб граждан, не получивших обещанных денег после индексации.

В конце марта председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила профильным комитетам и Министерству труда проработать систему пенсионных доплат, чтобы делать выплаты из одного источника, а не из разных.