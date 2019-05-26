Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

 Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

 Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ
Стычки между «желтыми жилетами» и полицией произошли в Брюсселе

Стычки между «желтыми жилетами» и полицией произошли в Брюсселе

 Симоньян считает Ассанжа величайшим журналистом эпохи

Симоньян считает Ассанжа величайшим журналистом эпохи
Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

 Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

 Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ
Стычки между «желтыми жилетами» и полицией произошли в Брюсселе

Стычки между «желтыми жилетами» и полицией произошли в Брюсселе

 Симоньян считает Ассанжа величайшим журналистом эпохи

Симоньян считает Ассанжа величайшим журналистом эпохи
16:47   26 Мая 2019
Россия

Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ начал действовать в воскресенье 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, сначала будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума, потом будет проводиться индексация. В пересчет войдет индексация пенсий, начавшаяся 1 января 2019 года. После каждой индексации пенсионер будет получать выплаты выше прожиточного минимума. Таким же образом будут проиндексированы пенсии, составляющие ниже прожиточного минимума.

Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

Напомним, закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума подписал президент РФ Владимир Путин в апреле. Такое решение глава страны принял из-за жалоб граждан, не получивших обещанных денег после индексации.

В конце марта председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила профильным комитетам и Министерству труда проработать систему пенсионных доплат, чтобы делать выплаты из одного источника, а не из разных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #экономика #политика #пенсия #новости #общество #пенсионеры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...