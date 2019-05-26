Замаскированный под российский Су-57 истребитель США попал на видео

Американский истребитель F-16C Fighting Falcon замаскировали под российский самолет Су-57, закрасив голубой «пиксельной» краской. Видео полета опубликовала пресс-служба авиабазы Неллис, сообщает РИА Новости.

Истребитель принадлежит базирующейся в штате Невада 64-й эскадрилье «Агрессор» ВВС США. Воздушные суда этой эскадрильи изображают роль противника во время учений.

Также на крыльях самолета дорисовали красные звезды и нанесли бортовые номера красным цветом — так делают в ВКС России. На истребителе видны и черные номера, характерные для американских ВВС.

Эскадрилья «Агрессор» состоит из самолетов производства США, несущих опознавательные знаки и окраску вероятного противника. Учебные бои ими ведутся исходя из доктрин соответствующих стран.