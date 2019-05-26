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15:53   26 Мая 2019
Весь мир

Троих французов в Ираке приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*

Троих французов в Ираке приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*

Суд в Ираке приговорил к смертной казни троих французов за принадлежность к террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse, ссылаясь на судебные источники в Багдаде.

Арабо-курдские формирования, которые ведут борьбу с ИГ*, задержали в Сирии французов Кевина Гоно, Леонарда Лопез и Салима Мачу. Их отправили в Ирак вместе с еще девятью французами.  

Осужденные могут подать апелляцию в течение 30 дней.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #франция #иг #ирак

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