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15:35   26 Мая 2019
Россия

Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

Аномальная жара придет в столичный регион уже в середине следующей недели, сообщили на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, первая половина недели будет без дождей, преимущественно солнечной, с переменной облачностью. В понедельник ожидается до плюс 23 градусов, во вторник — 27. К среде столбики термометров поднимутся до 32 градусов.

По данным Гидрометцентра, в пятницу в Москве и области будет около 23-28 градусов, также возможен непродолжительный дождь.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил на 27 мая желтый уровень погодной опасности в Москве из-за высокой пожароопасности.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #общество #погода #гидрометцентр #синоптики

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