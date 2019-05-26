Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

Аномальная жара придет в столичный регион уже в середине следующей недели, сообщили на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, первая половина недели будет без дождей, преимущественно солнечной, с переменной облачностью. В понедельник ожидается до плюс 23 градусов, во вторник — 27. К среде столбики термометров поднимутся до 32 градусов.

По данным Гидрометцентра, в пятницу в Москве и области будет около 23-28 градусов, также возможен непродолжительный дождь.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил на 27 мая желтый уровень погодной опасности в Москве из-за высокой пожароопасности.