Явка на выборах президента в Литве к 14.00 составила 34,7 процента

Явка на выборах главы Литвы по состоянию на 14.00 составила 34,7 процента, включая досрочно проголосовавших избирателей. Об этом пишет Sputnik Литва 26 мая.

При этом фактическая явка составляет 24 процента.

В воскресенье, 26 мая, в Литве проходит второй тур президентских выборов. Лидер государства избирается на пятилетний срок с помощью прямого голосования жителей страны. Нынешний президент республики Даля Грибаускайте не может баллотироваться на очередной срок.

За президентское кресло борются 55-летний экономист Гитанас Науседа, который в первом туре получил 30,94 процента голосов, и 45-летняя депутат Сейма Ингрида Шимоните, которую поддержали 31,31 процента избирателей.