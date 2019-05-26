Взрыв прогремел в жилом доме в Германии

Взрыв прогремел в ночь на воскресенье, 26 мая, в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт). В результате инцидента пострадал один человек, сообщили в местной полиции.

В связи с произошедшем правоохранители эвакуировали людей в радиусе 300 метров, поскольку на месте ЧП оказались потенциально опасные химикаты.

Порядка 650 человек затронула эвакуация. Кроме того, полиция перекрыла движение по федеральной трассе 81. Обстоятельства и причины происшедшего выясняются.