Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере Хамы

Источники сообщают, что правительственные войска выбили противника из Кафр-Набуды. Об этом пишет ФАН.

Ежедневно под обстрелом боевиков оказываются 10-15 населенных пунктов в идлибской зоне деэскалации. Боевики также регулярно атакуют правительственные войска. За последние трое суток правительственные войска уничтожили до 350 боевиков и шесть танков и БМП.

Ощутимые потери заставили террористов задействовать резервы — на юг Идлиба отправлены подкрепления. За последние два дня в данную зону прибыло свыше 800 боевиков с военной техникой.

Введенный режим тишины постоянно нарушают боевики, отказавшиеся выполнять его условия. Правительственные войска вынуждены отвечать на обстрелы.

Напомним, военная операция САА «Рассвет в Идлибе» стартовала 30 апреля в ответ на постоянные провокации боевиков. Сирийским войскам удалось освободить города Калаат аль-Мадик и Кафр-Набуда и продвинуться в долине Аль-Габ. После этого САА ввела режим прекращения огня и оборудовала пропускные пункты для беженцев из Идлиба. Террористы «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» пытаются выбить войска САР с их позиций.