Трамп вручил кубок победителю майского турнира по сумо в Японии

Глава США Дональд Трамп в ходе визита в Японию вручил специальный президентский кубок японскому сумоисту Асанояме, победившему в турнире по сумо.

Высота специального трофея достигает 137 сантиметров, а вес — порядка 30 килограммов. Верхушку венчает белоголовый орлан - символ Соединенных Штатов. Асанояма выиграл соревнования 26 мая первого года эпохи Рэйва.

В конце апреля на смену 85-летнему японскому императору Акихито, отрекшемуся от престола, пришел его 59-летний сын Нарухито. Правительство страны объявило о наступлении нового периода в истории.

Трамп и японский премьер-министр Синдзо Абэ вместе с супругами Меланьей и Акиэ приехали на финальные состязания.

Основная часть рабочего визита Трампа в Японию начнется 27 мая. Сообщалось, что он проведет встречу с Абэ и посетит нового императора Нарухито.