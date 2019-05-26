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14:17   26 Мая 2019
Весь мир

Трамп вручил кубок победителю майского турнира по сумо в Японии

Трамп вручил кубок победителю майского турнира по сумо в Японии

Глава США Дональд Трамп в ходе визита в Японию вручил специальный президентский кубок японскому сумоисту Асанояме, победившему в турнире по сумо. 

Высота специального трофея достигает 137 сантиметров, а вес — порядка 30 килограммов. Верхушку венчает белоголовый орлан - символ Соединенных Штатов. Асанояма выиграл соревнования 26 мая первого года эпохи Рэйва.

В конце апреля на смену 85-летнему японскому императору Акихито, отрекшемуся от престола, пришел его 59-летний сын Нарухито. Правительство страны объявило о наступлении нового периода в истории. 

Трамп и японский премьер-министр Синдзо Абэ вместе с супругами Меланьей и Акиэ приехали на финальные состязания.

Основная часть рабочего визита Трампа в Японию начнется 27 мая. Сообщалось, что он проведет встречу с Абэ и посетит нового императора Нарухито.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #япония #политика #трамп #весь мир #синдзо абэ #сумо

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