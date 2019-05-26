Трамп вручил кубок победителю майского турнира по сумо в Японии
Глава США Дональд Трамп в ходе визита в Японию вручил специальный президентский кубок японскому сумоисту Асанояме, победившему в турнире по сумо.
Высота специального трофея достигает 137 сантиметров, а вес — порядка 30 килограммов. Верхушку венчает белоголовый орлан - символ Соединенных Штатов. Асанояма выиграл соревнования 26 мая первого года эпохи Рэйва.
В конце апреля на смену 85-летнему японскому императору Акихито, отрекшемуся от престола, пришел его 59-летний сын Нарухито. Правительство страны объявило о наступлении нового периода в истории.
Трамп и японский премьер-министр Синдзо Абэ вместе с супругами Меланьей и Акиэ приехали на финальные состязания.
Основная часть рабочего визита Трампа в Японию начнется 27 мая. Сообщалось, что он проведет встречу с Абэ и посетит нового императора Нарухито.
Donald Trump presents trophy at Tokyo sumo wrestling event https://t.co/lk2MZdPdaB pic.twitter.com/RM4MGoXpIV— New York Post (@nypost) May 26, 2019