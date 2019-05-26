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15:15   26 Мая 2019
Россия

Ходорковский «кормит» Навального при помощи некрофила Мохова

Ходорковский «кормит» Навального при помощи некрофила Мохова

Опальный олигарх Михаил Ходорковский продолжает активно спонсировать блогера Алексея Навального через нового посредника – мужа его соратницы Любови Соболь и близкого друга шеф-редактора СМИ «МБХ Медиа». Об этом сообщает ФАН.

В пятницу, 24 мая, телеканал НТВ показал в своем эфире вторую часть журналистского расследования «Господин Навральный», посвященного деятельности блогера Навального. Речь шла и об источниках финансирования. Журналисты НТВ утверждают, что деньги на работу блогера высылали российские миллионеры и олигархи, в том числе и беглые: простые россияне не спешат перечислять свои средства так называемому «Фонду борьбы с коррупцией». Сообщается, что мультимиллионеры Дмитрий и Борис Зимины финансируют Навального напрямую, а некоторые их коллеги отправляют деньги блогеру через посредника — миллионера Евгения Чичваркина.

В распоряжении журналистов НТВ оказалась переписка супруга Любови Соболь с его близким товарищем Сергеем Простаковым, который является шеф-редактором «МБХ Медиа», основанного Ходорковским  — олигарх назвал СМИ в честь себя. Судя по тону переписки, Простаков и Мохов действительно хорошие друзья.

Муж соратницы Навального оказался посредником для связи с олигархом Ходорковским

Судя по переписке, Мохов лично встречается с Михаилом Ходорковским. Простаков отмечает, что олигарх является начальником и для мужа Соболь. Из диалога следует, что финансирование от Ходорковского получают не только Мохов и Простаков, но и их ближайшее окружение. Это не первый раз, когда олигарх действует через посредника — такое уже было в 2014 году. 

Муж соратницы Навального оказался посредником для связи с олигархом Ходорковским

Пять лет назад компания Free Access HR, связанная со структурами Ходорковского, заказала руководителю предвыборного штаба Навального Леониду Волкову два социологических исследования. Волков получил 60 тысяч долларов, не проведя никаких социологических опросов и научных работ. Деньги рассредоточились по многочисленным счетам Навального.

Муж соратницы Навального оказался посредником для связи с олигархом Ходорковским

Журналисты подозревают, что подобным образом ведет свою научную деятельность и Мохов, начальником которого оказался Ходорковский. Он не только дружит с шеф-редактором «МБХ Медиа», но и сам сотрудничает с этим порталом. Супруг Соболь регулярно дает комментарии журналистам Ходорковского не только на профессиональную для него тему некросоциологии, но и по политической повестке.

Муж соратницы Навального оказался посредником для связи с олигархом Ходорковским

Навальный неоднократно утверждал, что его инициативы вроде ФБК существуют на добровольные пожертвования россиян. Но простые граждане не стремятся отдавать деньги оппозиционеру, а потому ему приходится пользоваться помощью олигархов, чьи интересы он активно продвигает. Журналисты предполагают, что Алексей с помощью посредников между ним и влиятельными бизнесменами пытается утаить от прессы крупные источники финансирования.

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Автор: Тимофей Булочкин
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