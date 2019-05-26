Две яхты столкнулись близ Канн

Две яхты столкнулись неподалеку от Канн на юге Франции. В результате погиб один человек, пишет газета Le Parisien.

Инцидент произошел после завершения Международного каннского кинофестиваля, то есть примерно в 21.00 по местному времени (22.00 мск) в районе Леринских островов. Именно здесь останавливаются яхты богатейших людей во время праздничных мероприятий.

Un jeune homme est mort dans une collision entre deux yachts au large de Cannes hier soir > https://t.co/iibwc7D2T3 — Le Parisien (@le_Parisien) May 26, 2019

Одна из яхт была пришвартована к причалу, когда друга снялась с якоря и начала движение. Обе они при столкновении сильно пострадали. Кроме того, погиб член экипажа одного из судов — 29-летний британец. Медики не смогли его спасти, несмотря на то, что на место ЧП оперативно прибыли сразу две группы спасателей.