Медведев подведет итоги праймериз кандидатов из «ЕР» на осенние выборы

Глава Кабмина и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подведет итоги единого дня партийного предварительного голосования за кандидатов из партии на выборы в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе партии, пишет ТАСС.

Также в мероприятии поучаствуют председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов и секретарь генерального совета Андрей Турчак.

«Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу в режиме видеоконференции с представителями региональных организационных комитетов по итогам единого дня предварительного голосования партии», — говорится в релизе.

Региональные отделения партии отчитаются перед руководством ЕР о ходе голосования и предварительных результатах. Итоги праймериз премьер-министр подведет 26 мая.

Напомним, 8 сентября в России пройдут выборы различного уровня, в том числе и дополнительное избрание депутатов Госдумы, глав 18 субъектов РФ и депутатов законодательных органов в 13 субъектах.

Накануне действующие депутаты Госдумы от разных фракций поделились своими ближайшими задачами: в Единой России намерены заниматься законотворческими инициативами в рамках послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.