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Взрыв прогремел в жилом доме в Германии
13:55   26 Мая 2019
Весь мир

Министр окружающей среды стал восьмым кандидатом на пост премьера Великобритании

Министр окружающей среды стал восьмым кандидатом на пост премьера Великобритании

Британский министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув сообщил, что намерен принять участие в борьбе за пост лидера Консервативной партии, который возглавит кабмин после ухода Терезы Мэй.

Об этом Гоув рассказал журналистам в воскресенье, 26 мая, заявив с уверенностью о готовности объединить Консервативную партию и «вести нашу великую страну вперед».

На пост главы кабинета министров претендуют еще семь человек. Среди них – экс-глава британского МИД Борис Джонсон, нынешний министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт и другие.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй объявит о своем уходе 7 июня.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #политика #мэй #гоув

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