Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил государствам Персидского залива заключить договор о ненападении на фоне напряженной обстановки вокруг залива. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Зариф выступил с этим предложением во время переговоров с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом в Багдаде. Он подчеркнул, что Тегеран хочет, чтобы между странами Персидского залива сложились теплые отношения. Он приветствует все предложения по диалогу на этот счет.

При этом Багдад заявил о готовности стать посредником в кризисе между Вашингтоном и Тегераном.

«Мы отвергаем односторонние шаги Вашингтона, стоим рядом с нашим иранским соседом и будем выступать посредником между ним и США», — заявил глава МИД Ирака.

Ранее США стянули в район залива семь военных кораблей и доставили ЗРК Patriot. В Пентагоне указали, что это ответ на «признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США», нацеленный на защиту интересов Штатов.