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13:25   26 Мая 2019
Весь мир

Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении

Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил государствам Персидского залива заключить договор о ненападении на фоне напряженной обстановки вокруг залива. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Зариф выступил с этим предложением во время переговоров с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом в Багдаде. Он подчеркнул, что Тегеран хочет, чтобы между странами Персидского залива сложились теплые отношения. Он приветствует все предложения по диалогу на этот счет. 

При этом Багдад заявил о готовности стать посредником в кризисе между Вашингтоном и Тегераном. 

«Мы отвергаем односторонние шаги Вашингтона, стоим рядом с нашим иранским соседом и будем выступать посредником между ним и США», — заявил глава МИД Ирака. 

Ранее США стянули в район залива семь военных кораблей и доставили ЗРК Patriot. В Пентагоне указали, что это ответ на «признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США», нацеленный на защиту интересов Штатов.

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Автор: Виктория Разумовская
#иран #политика #персидский залив #зариф

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