Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил государствам Персидского залива заключить договор о ненападении на фоне напряженной обстановки вокруг залива. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
Зариф выступил с этим предложением во время переговоров с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом в Багдаде. Он подчеркнул, что Тегеран хочет, чтобы между странами Персидского залива сложились теплые отношения. Он приветствует все предложения по диалогу на этот счет.
#BREAKING:#Iran’s #Zarif says #Tehran offered to sign non-aggression agreement with the #Gulf neighbors. pic.twitter.com/Qvxl0Owi8V— Dr. Ali Bakeer (@AliBakeer) May 26, 2019
При этом Багдад заявил о готовности стать посредником в кризисе между Вашингтоном и Тегераном.
«Мы отвергаем односторонние шаги Вашингтона, стоим рядом с нашим иранским соседом и будем выступать посредником между ним и США», — заявил глава МИД Ирака.
Ранее США стянули в район залива семь военных кораблей и доставили ЗРК Patriot. В Пентагоне указали, что это ответ на «признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США», нацеленный на защиту интересов Штатов.