«Сирийские правозащитники» продвигают фейки террористов о «химатаке» Дамаска в Латакии

Очередная волна обвинений против Дамаска не прекращается. Фейковые сообщения террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» о применении сирийской армией «химического оружия» на севере Латакии растиражировала 24 мая псевдоправозащитная организация «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR).

Так называемую «химическую атаку» в Латакии уже прокомментировали представитель американского Госдепа и британский премьер Тереза Мэй, которые пригрозили Дамаску ответом на якобы проведенные «химические атаки».

«Сирийская сеть по правам человека» даже обнародовала новые подробности, заявив, что «обстрел химическими снарядами» со стороны войск САР в Латакии привел к гибели четырех боевиков, а не отравлению, как было отмечено ранее западными СМИ.

Напомним, фейк «Ан-Нусры» (запрещена в РФ) о якобы проведенной САА «химической атаке» раскрыли еще 23 мая в«Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR). Позже стало ясно, что боевики, будто бы пострадавшие при «химатаке», относились не к «Тахрир аш-Шам», а к «Исламской партии Туркестана». В ходе обстрела они были легко ранены и надышались пылью.Один из боевиков страдал от астмы. Видео с задыхающимся террористам сторонники «Тахрир аш-Шам» отправили в Турцию, а откуда она уже попала на Запад.

Информационные атаки Запада против России, Сирии и других не прекратятся, считает глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Попытка дать ход такому слабому фейку от «Ан-Нусры» свидетельствует о том, что на Западе готовится новая стратегия информационных атак против САР, заявил он корреспонденту ФАН.

Запад будет продолжать развивать тему совершения «химатак» Дамаском, потому как это единственное их оружие, позволяющее через ООН легитимизировать военные действия против САР и оказывать давление на Москву, объяснил эксперт.