Град повредил лобовое стекло самолета при посадке в аэропорту Пекина

Лобовое стекло пассажирского лайнера, выполнявшего рейс из Гуанчжоу в Пекин, треснуло из-за града. Самолет Airbus A380 успешно приземлился, никто не пострадал, сообщили в авиакомпании China Southern.

Рейс попал в грозу на подлете к пекинскому аэропорту «Шоуду», сильный град повредил лобовое стекло и оно треснуло, однако экипажу удалось совершить успешную посадку. О других повреждениях самолета не сообщается.

Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания Air China потребовала от корпорации Boeing компенсацию за простой самолетов 737 MAX. Другая крупная компания China Eastern Airlines также потребовала компенсировать ущерб от простоя 14 лайнеров этой модели. Многие страны отказались от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX из-за двух крушений этой модели за небольшой промежуток времени.