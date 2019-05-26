Генсек НАТО уверен, что ДРСМД еще можно спасти при наличии политической воли

Чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), нужна политическая воля. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

«Времени остается все меньше, но еще не поздно, договор можно спасти», — сказал он, напомнив, что в 1987 году Россия уничтожила крылатые ракеты в течение нескольких недель.

Столтенберг добавил, что мир не стремится к новой гонке вооружений или холодной войне. Альянс, по его мысли, может постоять за себя и придерживаться политики устрашения потенциального противника «и в мире без ДРСМД, с большим количеством российских ракет в Европе».

Генсек НАТО заявил, что ответ на прекращение действия ДРСМД будет «соразмерным, скоординированным и будет носить оборонительный характер». Например, может быть заключен новый договор. При этом НАТО не собирается размещать в Европе новое ядерное оружие.

Кроме того, Столтенберг обратил внимание на роль Китая, который становится все сильнее в военном плане. По его словам, ряд стран считает, что Пекин стоит подключить к новой системе по контролю над вооружениями.