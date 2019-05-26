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 Генсек НАТО уверен, что ДРСМД еще можно спасти при наличии политической воли

Генсек НАТО уверен, что ДРСМД еще можно спасти при наличии политической воли
12:52   26 Мая 2019
Весь мир

Генсек НАТО уверен, что ДРСМД еще можно спасти при наличии политической воли

Генсек НАТО уверен, что ДРСМД еще можно спасти при наличии политической воли

Чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), нужна политическая воля. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

«Времени остается все меньше, но еще не поздно, договор можно спасти», — сказал он, напомнив, что в 1987 году Россия уничтожила крылатые ракеты в течение нескольких недель.

Столтенберг добавил, что мир не стремится к новой гонке вооружений или холодной войне. Альянс, по его мысли, может постоять за себя и придерживаться политики устрашения потенциального противника «и в мире без ДРСМД, с большим количеством российских ракет в Европе».

Генсек НАТО заявил, что ответ на прекращение действия ДРСМД будет «соразмерным, скоординированным и будет носить оборонительный характер». Например, может быть заключен новый договор. При этом НАТО не собирается размещать в Европе новое ядерное оружие.

Кроме того, Столтенберг обратил внимание на роль Китая, который становится все сильнее в военном плане. По его словам, ряд стран считает, что Пекин стоит подключить к новой системе по контролю над вооружениями.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #политика #столтенберг #вооружение

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