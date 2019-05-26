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13:44   26 Мая 2019
Россия

Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам

Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник, заподозренный журналистами в курении запрещенных веществ, оказался автором законопроекта по выявлению парламентариев, употребляющих наркотики. Об этом сообщает издание Nation News.

В начале мая в Санкт-Петербурге депутат Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, оказался в эпицентре скандала, спровоцированного его возможным употреблением запрещенных марихуаны и гашиша. В качестве доказательств журналисты «Невских Новостей» опубликовали несколько видеозаписей, на которых Резник курит самокрутки и трубочку для гашиша, характерно кашляя.

Резник

Депутаты-коллеги Резника неоднократно предлагали ему сдать тест на употребление наркотиков, но парламентарий наотрез отказался, хотя и утверждал, что из-за скандала страдают его близкие — жена и мать. При этом в 2013 году он сам предложил законопроект, лишающий депутатского мандата тех народных избранников, которые скрыли заболевание или отказались от обследования у психиатра-нарколога.

Резник

Самостоятельно проходить тест на наркотики депутат до сих пор не планирует, хотя и предложил поправки в закон, обязывающие депутатов обязательно посетить психиатра-нарколога и исключить зависимости от психоактивных веществ или алкоголя.

Резник

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Автор: Тимофей Булочкин
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