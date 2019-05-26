СКР завел дело из-за гибели четырех человек при пожаре в Красноярском крае

Следователи завели дело после произошедшего в деревне Скворцово пожара, жертвами которого стали четыре человека, в том числе трое детей.

В Следственном комитете России также проинформировали, что по факту происшествия были назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Как удалось установить следствию, 45-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, уснул с зажженной сигаретой, что повлекло за собой возгорание в частном доме, где располагались несколько квартир. Огонь распространился на 72 квадратных метра, охватив две квартиры.

Ранее об инциденте в деревне Скворцово сообщили спасатели МЧС, отметив, что мужчина проживал в квартире №1, а дети — в квартире №2. С ними также находилась мать, но ей удалось спастись.