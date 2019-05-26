«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 27 мая
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в понедельник, 27 мая, из-за высокой пожароопасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.
Предупреждение вступит в силу 26 мая в 21.00 и будет действовать в течение 24 часов.
В понедельник синоптики обещают в Москве 21–23 градуса выше нуля, а в Подмосковье — 18–23 градуса тепла.
В Москве колебания температуры (в небольших пределах около климатической нормы) и атмосферного давления, чередование периодов спокойной погоды и кратковременных дождей с грозами и порывистым ветром. #погода #Москва #Гидрометцентр https://t.co/ooLXQoGytf pic.twitter.com/0q18gheaOZ— Гидрометцентр России (@meteoinfo_ru) May 23, 2019