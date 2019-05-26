Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам

Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам

 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 27 мая

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 27 мая
Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

 Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ
Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении

Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении

 Генсек НАТО уверен, что ДРСМД еще можно спасти при наличии политической воли

Генсек НАТО уверен, что ДРСМД еще можно спасти при наличии политической воли
Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам

Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам

 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 27 мая

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 27 мая
Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

 Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ
Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении

Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении

 Генсек НАТО уверен, что ДРСМД еще можно спасти при наличии политической воли

Генсек НАТО уверен, что ДРСМД еще можно спасти при наличии политической воли
12:18   26 Мая 2019
Россия

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 27 мая

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 27 мая

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в понедельник, 27 мая, из-за высокой пожароопасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение вступит в силу 26 мая в 21.00 и будет действовать в течение 24 часов.

В понедельник синоптики обещают в Москве 21–23 градуса выше нуля, а в Подмосковье — 18–23 градуса тепла.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #подмосковье #общество #погода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...