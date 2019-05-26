Судью в штате Юта отстранили за критику Трампа

Судью Майкла Квана отстранили на полгода от исполнения обязанностей за критический комментарий в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Как утверждает издание, судья позволил себе замечание в адрес президента во время разговора с оштрафованным ответчиком. Тот предлагал заплатить свой штраф, как только получит возврат денег, переплаченных в качестве налогов. «Я молюсь и скрещиваю пальцы», — понадеялся мужчина на выплату положенных средств.

Судья Кван засомневался в том, что такие средства ему удастся получить при правлении Трампа.

«Молитва, возможно, понадобится, потому что он (Трамп) только что подписал указ о строительстве стены, а на это у него нет денег, поэтому у вас может получиться, а может не получиться вернуть свои налоги в этом году», — ответил мужчине судья.

Речь идет о стене на границе с Мексикой, строительство которой Трамп неоднократно пытался начать. Накануне он заявил о намерении обжаловать судебное решение о запрете использования средств Пентагона для строительства приграничной стены.

Верховный суд Юты уверен, что Кван нарушил «независимость, целостность и беспристрастность» судьи. Также отмечается, что он критиковал Трампа на своей странице в Facebook.