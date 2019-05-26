Беглов считает, что всех петербуржцев объединяет любовь к городу

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил о своем намерении участвовать в предстоящих в сентябре выборах градоначальника. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Всех нас, ленинградцев-петербуржцев, объединяет одно. Независимо от возраста и социального положения, мы любим наш город. Любовь к Петербургу дает нам силы», — написал Беглов.

Глава города считает, что в какой-то момент приходит время, когда городу надо отдать долг и сделать для него что-то важное. Он отметил, что его команда разработала стратегию развития Северной столицы.