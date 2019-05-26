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11:51   26 Мая 2019
Россия

Беглов считает, что всех петербуржцев объединяет любовь к городу

Беглов считает, что всех петербуржцев объединяет любовь к городу

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил о своем намерении участвовать в предстоящих в сентябре выборах градоначальника. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Всех нас, ленинградцев-петербуржцев, объединяет одно. Независимо от возраста и социального положения, мы любим наш город. Любовь к Петербургу дает нам силы», — написал Беглов.

Глава города считает, что в какой-то момент приходит время, когда городу надо отдать долг и сделать для него что-то важное. Он отметил, что его команда разработала стратегию развития Северной столицы. 

«Если вы поддержите меня, я обещаю сделать все, чтобы Петербург стал самым передовым городом не только в России, но и в Европе», — написал Беглов.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #политика #беглов

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