Рыболовецкий траулер загорелся в порту Приморья

Пожар возник на большом морозильном рыболовном траулере «Остров Сахалин», который пришвартован в порту поселка Преображение Приморского края. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Пожарным в воскресенье днем поступило сообщение, что в поселке Преображение у причальной стенки произошел пожар на большом морозильном рыболовном траулере. На место ЧП направлены пожарные расчеты, которые были на место через три минуты.

«Наблюдалось горение в трюме судна. Экипажа на борту судна нет», — сказали в пресс-службе.

Пострадавших в результате пожара нет, угрозы экологии нет. Пожар тушат 23 человека и семь единиц техники.