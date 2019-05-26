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11:21   26 Мая 2019
Россия

Рыболовецкий траулер загорелся в порту Приморья

Рыболовецкий траулер загорелся в порту Приморья

Пожар возник на большом морозильном рыболовном траулере «Остров Сахалин», который пришвартован в порту поселка Преображение Приморского края. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Пожарным в воскресенье днем поступило сообщение, что в поселке Преображение у причальной стенки произошел пожар на большом морозильном рыболовном траулере. На место ЧП направлены пожарные расчеты, которые были на место через три минуты. 

«Наблюдалось горение в трюме судна. Экипажа на борту судна нет», — сказали в пресс-службе.

Пострадавших в результате пожара нет, угрозы экологии нет. Пожар тушат 23 человека и семь единиц техники.

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #приморье #чп #траулер

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