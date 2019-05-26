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 Минобороны заявило о 14 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Минобороны заявило о 14 нарушениях перемирия в Сирии за сутки
11:14   26 Мая 2019
Весь мир

Минобороны заявило о 14 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Минобороны заявило о 14 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Стрельба велась 11 раз в провинции Латакия, три раза открыли огонь в населенном пункте Хама. Об этом в своем информационном бюллетене сообщает Минобороны РФ, пишут РИА Новости.

Мониторинг соблюдения режима перемирия в Сирии проводит совместная российско-турецкая комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий. Турция зафиксировала на четыре инцидента меньше.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Хама – восемь, Алеппо – один, Латакия – один», — заявили в Минобороны РФ.

В перемирии участвуют 2518 сирийских населенных пункта и 234 вооруженных формирования. 

Минобороны заявило о 14 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

В середине марта министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с сирийским президентом Башаром Асадом. Они обсудили безопасность в регионе и постконфликтное урегулирование в стране, отметив высокий уровень координации между странами.

Напомним, при поддержке российских военных в Сирии удалось полностью разгромить террористов «Исламского государства»* за три года, об этом министр Шойгу заявил в октябре. Он сообщил об освобождении 1411 населенных пунктов — более 95% территории Сирии. За все время боевых действий устранено более 87,5 тысяч террористов.

Минобороны заявило о 14 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

*запрещена судом на территории РФ и признана террористической.

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Автор: Александра Леснова
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