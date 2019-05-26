Французский депутат призвал забыть об «антироссийской истерии»

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар обратился к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану с призывом нормализовать отношения с Россией. Об этом пишет RT.

Парламентарий напомнил, что комиссия, которая расследовала «российское вмешательство» в американские выборы, так и не нашла доказательств влияния Москвы. Он отметил, что хоть это и не являлось основной причиной введения санкций, повлияло на их продление.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?», — вопрошает Эврар.

Депутат призвал Париж проявить инициативу и возобновить диалог и торговлю с Россией.