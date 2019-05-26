Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов считает, что всех петербуржцев объединяет любовь к городу

Беглов считает, что всех петербуржцев объединяет любовь к городу

 Рыболовецкий траулер загорелся в порту Приморья

Рыболовецкий траулер загорелся в порту Приморья
Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

 Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ
Судью в штате Юта отстранили за критику Трампа

Судью в штате Юта отстранили за критику Трампа

 Минобороны заявило о 14 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Минобороны заявило о 14 нарушениях перемирия в Сирии за сутки
Беглов считает, что всех петербуржцев объединяет любовь к городу

Беглов считает, что всех петербуржцев объединяет любовь к городу

 Рыболовецкий траулер загорелся в порту Приморья

Рыболовецкий траулер загорелся в порту Приморья
Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

 Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ
Судью в штате Юта отстранили за критику Трампа

Судью в штате Юта отстранили за критику Трампа

 Минобороны заявило о 14 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Минобороны заявило о 14 нарушениях перемирия в Сирии за сутки
10:52   26 Мая 2019
Весь мир

Французский депутат призвал забыть об «антироссийской истерии»

Французский депутат призвал забыть об «антироссийской истерии»

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар обратился к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану с призывом нормализовать отношения с Россией. Об этом пишет RT.

Парламентарий напомнил, что комиссия, которая расследовала «российское вмешательство» в американские выборы, так и не нашла доказательств влияния Москвы. Он отметил, что хоть это и не являлось основной причиной введения санкций, повлияло на их продление.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?», — вопрошает Эврар.

Депутат призвал Париж проявить инициативу и возобновить диалог и торговлю с Россией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #франция #санкции #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...