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10:26   26 Мая 2019
Россия

Жители Иркутска спасли мать с ребенком из огня

Жители Иркутска спасли мать с ребенком из огня

Двое иркутян вытащили трехлетнего ребенка и его мать из горящей квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская Правда Иркутск».

Пожар вспыхнул 26 мая в одной из квартир пятиэтажки по улице Рябикова в Иркутске. Жильцы дома в панике выбежали из горящего здания, но сами жители квартиры — женщина и ее трехлетний сын — оставались внутри. Соседи безуспешно пытались выломать входную металлическую дверь.

Выдернули оконную решетку двое мужчин: они бросились в квартиру, отыскали женщину с малышом и вынесли пострадавших на улицу. Пожар потушили за несколько минут, причины возгорания пока выясняются. МЧС рассматривает версии о детской шалости с огнем и проблемах с электротехникой.

«Когда мы прибыли, женщина и её трёхлетний сын находились уже в квартире напротив, а хозяйка дома оказывала ребенку первую помощь. Отдав приказ тушить пожар, я побежал к ним. Перевернув мальчика на бок, прочистил дыхательные пути, и ребенок задышал, однако состояние его было тяжелое», — сообщил начальник пожарно-спасательной части № 4 Иркутска Игорь Улитин.

Мать ребенка находилась в шоковом состоянии, соседи успокаивали ее и давали лекарства. Пострадавших отвезли в больницу.

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Автор: Александра Леснова
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