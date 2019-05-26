Видео конфликта со стрельбой в городе Одинцово появилось в сети

Видео, на котором запечатлена массовая драка в городе Одинцово Московской области появилось в сети.

На кадрах можно увидеть, как перепалка началась между несколькими мужчинами. Позже один их участников конфликта открыл багажник машины, достал оружие и открыл стрельбу.

В МВД РФ по Московской области сообщили, что пострадавших в результате перестрелки нет. Сообщение о стрельбе поступило в 2.30. Инцидент произошел на улице Чистякова, у дома 68.

Правоохранители проводят проверку.